Novos empreendedores: 30% da Geração Z quer abrir o próprio negócio; o que explica interesse? Busca por independência financeira, flexibilidade e desejo de encontrar novo propósito no trabalho estão entre as razões do empreendedorismo...

ND Mais|Do R7 09/03/2025 - 15h45 (Atualizado em 09/03/2025 - 15h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share