O céu alaranjado retorna a Santa Catarina e traz riscos Fumaça das queimadas na Amazônia volta a surgir nos céus catarinenses nos próximos dias; especialista explica como o fenômeno acontece... ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 09h02 (Atualizado em 05/09/2024 - 09h02 ) ‌



Nos próximos dias, o céu catarinense deve voltar a apresentar uma coloração alaranjada devido à fumaça das queimadas na Amazônia. A partir desta sexta-feira (6), ventos vindos do Norte trarão fuligem para o estado, resultando novamente no fenômeno do céu alaranjado.

