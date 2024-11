O Complô: Livro e filme que criticam a história da economia brasileira serão lançados O Complô: Livro e filme que criticam a história da economia brasileira serão lançados ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 19h10 (Atualizado em 06/11/2024 - 19h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Complô - Livro e filme que criticam a história da economia brasileira

O deputado federal constituinte Hermes Zaneti lança, na quinta-feira (7), a edição ampliada e atualizada do livro O Complô – Como o sistema financeiro e seus agentes políticos sequestraram a economia brasileira, com acesso em e-book gratuito no site da Auditoria Cidadã da Dívida. No mesmo dia estará disponível, no YouTube, também sem custos, o premiado documentário de curta-metragem homônimo dirigido pelo cineasta Luiz Alberto Cassol.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante discussão!

Leia Mais em ND Mais:

Conheça o TDPM, transtorno que afeta a saúde física, mental e sexual das mulheres

Avaí na Série B: os números dos técnicos Enderson Moreira e Gilmar Dal Pozzo no Leão

Roda-gigante na praça e bosque de neve: confira as surpresas do Natal 2024 em Joinville