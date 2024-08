O gigante aipim que conquistou uma família em SC Aipim, mandioca, macaxeira: nomes não faltam para o tubérculo usado em receitas deliciosas. Mas o que você faria com 37 kg de aipim... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 23h31 (Atualizado em 28/08/2024 - 23h31 ) ‌



Aipim, mandioca, macaxeira: nomes não faltam para o tubérculo usado em receitas deliciosas. Mas o que você faria com 37 kg de aipim? Esse é o desafio de um casal de Mafra, no Planalto Norte de Santa Catarina, que colheu uma mandioca gigante no quintal de casa.

