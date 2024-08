O impacto das engenharias na economia de Santa Catarina Engenharia, Agronomia e Geociências movimentam economia do Estado e tem as profissões valorizadas por meio dos serviços de fiscalização... ND Mais|Do R7 30/08/2024 - 15h01 (Atualizado em 30/08/2024 - 15h01 ) ‌



Two farmers in a field examining soy crop. Zoran Zeremski/Getty Images

No primeiro semestre de 2024, a indústria e a construção lideraram o ranking entre os setores que mais geraram emprego em Santa Catarina. De acordo com dados do Painel de Informações do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), ambos os segmentos registraram 43.025 novas vagas, e 50,9% delas, no estado de SC, provêm da indústria.

