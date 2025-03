O que é DNA-HPV, novo exame que vai substituir o Papanicolau no SUS O SUS irá substituir o Papanicolau pelo exame molecular de DNA-HPV; entenda a diferença entre os dois métodos ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 18h26 ) twitter

O teste citopatológico para a detecção do HPV, conhecido como Papanicolau, será substituído pelo exame molecular de DNA-HPV no SUS (Sistema Único de Saúde). Com isso, o tempo de intervalo entre as coletas, quando não houver diagnóstico do vírus, passará a ser de cinco anos. Já a faixa etária para o exame de rastreio, quando não houver sintomas ou suspeita de infecção, permanece a mesma: de 25 a 49 anos.

