O que Nelson Piquet Jr veio fazer em Blumenau?

Filho de um dos maiores nomes da Fórmula 1, Nelson Piquet Júnior esteve em Blumenau nesta terça-feira (8) para participar de uma mesa-redonda sobre modalidades esportivas, promovida por uma marca francesa de lubrificantes automotivos. Durante a passagem pela cidade, o piloto conversou com exclusividade com a NDTV RECORD sobre carreira, bastidores da Fórmula 1, desafios da Stock Car e o atual momento do automobilismo brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

