O que vai funcionar na nova sede da Unimed em Joinville? Obras iniciaram em 2021 O prédio tem 12 mil metros quadrados de área construída na Avenida Marquês de Olinda ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 09h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A nova sede administrativa da Unimed Santa Catarina vai ser inaugurada em Joinville, Norte do estado, no segundo semestre de 2025. O prédio fica localizado na avenida Marquês de Olinda, no bairro Costa e Silva, e começou a ser construído em 2021.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a nova sede da Unimed em Joinville!

Leia Mais em ND Mais:

Homem sai para resolver questões pessoais e é encontrado morto dentro de carro em Xaxim

Rodovia SC-350 em obras tem aumento de acidentes e será investigada pelo Ministério Público

Vereadores propõem permitir iniciativa privada na gestão do saneamento de Florianópolis