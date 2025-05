O que você precisa saber sobre a 2ª edição da Feira Literária de Florianópolis Segunda edição da Feira Literária de Florianópolis ocorre neste fim de semana, na cabeceira insular da ponte e tem na programação lançamentos... ND Mais|Do R7 17/05/2025 - 11h03 (Atualizado em 17/05/2025 - 11h03 ) twitter

Entre o vai e vem de moradores e turistas, escritores locais vão ocupar a cabeceira insular da ponte Hercílio Luz com poesia, música, dança e conversas literárias. Neste sábado (17) e domingo (18), ocorre a segunda edição da Flif (Feira Literária de Florianópolis), das 10h às 18h. O evento é promovido pela Academia de Letras de Florianópolis, e conta com apoio da Fundação Cultural Franklin Cascaes, da Prefeitura de Florianópolis.

Não perca a chance de se envolver com a literatura local e as diversas atividades que a feira oferece! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

