O retorno do Green promete lotar o CIC em novembro

Sucesso de público, o intrépido "Green" está de volta com o novo espetáculo "Esqueceram do Green - O Natal que não aconteceu"

Ele é mala, mas faz um sucesso danado e a prova disso é que certamente faltará ingressos para o reencontro deste personagem com a plateia de Floripa. Estou falando do espetáculo “Esqueceram do Green – O Natal que Não Aconteceu” que está marcado para o dia 23 de novembro, às 16h, no Teatro Ademir Rosa, no Centro Integrado de Cultura (CIC).

