O salário vai atrasar? Veja como Carnaval pode impactar no pagamento até o 5° dia útil

Um dos períodos do ano mais aguardados pelos brasileiros anualmente, o Carnaval de 2025 ocorre entre os dias 1º e 5 de março — com encerramento coincidindo ao quinto dia útil, data reservada para pagamento de salário aos trabalhadores. Com isso, surgem dúvidas sobre um possível atraso nos vencimentos, considerando a lei estabelece ponto facultativo às empresas e funcionários.

Para entender melhor como o Carnaval pode afetar o pagamento de salários, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

