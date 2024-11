O Som da Ilha: série documental da NDTV-RECORD e Zeca Pires retrata música de Florianópolis O Som da Ilha: série documental da NDTV-RECORD e Zeca Pires retrata música de Florianópolis ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 13/11/2024 - 15h50 ) twitter

O Som da Ilha

No dia 23 de novembro, estreia na NDTV- RECORD a série documental “O Som da Ilha – Época de Ouro”. Com seis episódios, a produção idealizada por Zeca Pires é uma parceria com o Grupo ND e produzida também pela Mundo Imaginário Produções Cinematográficas, que vai ao ar todos os sábados após o programa Balanço Geral.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa emocionante série que resgata a história musical de Florianópolis!

