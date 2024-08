O Sonho de Tati Weston-Webb: Uma Nova Vida em Santa Catarina A conquista da surfista Tati Weston-Webb nos Jogos Olímpicos entrou para a história do Brasil. Com a medalha de prata, ela se tornou... ND Mais|Do R7 06/08/2024 - 19h16 (Atualizado em 06/08/2024 - 19h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A conquista da surfista Tati Weston-Webb nos Jogos Olímpicos entrou para a história do Brasil. Com a medalha de prata, ela se tornou a primeira mulher a subir no pódio do esporte pelo país.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Prata no surfe olímpico, sonho de Tati Weston-Webb é morar em SC, revela padrinho

• Salário, 13º e FGTS: Senai abre 2,5 mil vagas em cursos remunerados para jovens de SC

• Acidente com motociclista na entrada da Ilha causa lentidão no trânsito de Florianópolis