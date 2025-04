Oktoberfest Blumenau terá sabor da festa da Alemanha e ponto exclusivo para iguaria local Blumenau divulgou algumas novidades na gastronomia da maior festa alemã das Américas ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Oktoberfest Blumenau 2025 promete novidades na gastronomia inspiradas na tradicional festa da Alemanha. Um dos destaques será o Lachssemmel, um sanduíche de salmão na brasa com molho de alho, facilmente encontrado na avenida principal da Wiesn, em Munique.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todas as delícias que a Oktoberfest Blumenau 2025 tem a oferecer!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Criança de 2 anos foge de creche e mãe pega estranha a devolvendo em Itapema

Tarifas de Trump podem beneficiar exportações catarinenses, avalia FIESC

Páscoa 2025: mesmo com alta no valor do cacau, varejistas estimam aumento de 12% nas vendas