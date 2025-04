Onça ataca equipe de buscas durante resgate do corpo do caseiro devorado O corpo do caseiro devorado por onça, Jorge Ávalo, de 60 anos, foi encontrado nesta terça-feira (22) ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 22h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 22h05 ) twitter

A equipe que fazia o resgate do corpo do caseiro devorado por onça no Pantanal de Aquidauana, às margens do rio Miranda, no Mato Grosso do Sul, foi surpreendida pelo animal.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e entender todos os detalhes desse caso impressionante.

