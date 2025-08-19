Operação Mensageiro: empresários são presos e ex-prefeitos de SC sofrem buscas por corrupção
Ex-prefeitos de Rio do Sul e Braço do Norte estão entre os alvos; ação cumpre 39 mandados em 10 cidades catarinenses
A Operação Mensageiro teve mais um desdobramento nesta terça-feira (19), com empresários presos e ex-prefeitos de Santa Catarina alvos de mandados de busca. A ação, conduzida pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) e pelo GEAC (Grupo Especial Anticorrupção), apura um esquema de corrupção relacionado a contratos milionários de coleta de lixo em diversas cidades.
A Operação Mensageiro teve mais um desdobramento nesta terça-feira (19), com empresários presos e ex-prefeitos de Santa Catarina alvos de mandados de busca. A ação, conduzida pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) e pelo GEAC (Grupo Especial Anticorrupção), apura um esquema de corrupção relacionado a contratos milionários de coleta de lixo em diversas cidades.
Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: