RecordPlus
Operação Mensageiro: empresários são presos e ex-prefeitos de SC sofrem buscas por corrupção

Ex-prefeitos de Rio do Sul e Braço do Norte estão entre os alvos; ação cumpre 39 mandados em 10 cidades catarinenses

ND Mais|Do R7

A Operação Mensageiro teve mais um desdobramento nesta terça-feira (19), com empresários presos e ex-prefeitos de Santa Catarina alvos de mandados de busca. A ação, conduzida pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) e pelo GEAC (Grupo Especial Anticorrupção), apura um esquema de corrupção relacionado a contratos milionários de coleta de lixo em diversas cidades.

