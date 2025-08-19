Operação Mensageiro: empresários são presos e ex-prefeitos de SC sofrem buscas por corrupção Ex-prefeitos de Rio do Sul e Braço do Norte estão entre os alvos; ação cumpre 39 mandados em 10 cidades catarinenses ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Operação Mensageiro teve mais um desdobramento nesta terça-feira (19), com empresários presos e ex-prefeitos de Santa Catarina alvos de mandados de busca. A ação, conduzida pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) e pelo GEAC (Grupo Especial Anticorrupção), apura um esquema de corrupção relacionado a contratos milionários de coleta de lixo em diversas cidades.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Menina de 10 anos ganha família adotiva no dia do aniversário em SC e choro emociona web

Origem misteriosa: de onde vêm os objetos inusitados que apareceram em praias de SC?

Há 20 anos, incêndio no Mercado Público abalava Florianópolis; veja fotos