Ossada com crânio perfurado por tiros é localizada em dunas no Sul de SC Polícia Civil deve investigar o caso, registrado em Jaguaruna, na terça-feira (8) ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 09/07/2025 - 21h57 ) twitter

ND Mais

Um morador de Jaguaruna, no Litoral Sul de Santa Catarina, encontrou ossos humanos em uma rua no Balneário Paraíso. Segundo a PM (Polícia Militar), a ocorrência foi registrada no fim da tarde de terça-feira (8). Em relato aos militares, o homem informou que caminhava em uma rua quando encontrou ossos em que acreditava serem humanos. O material foi localizado, em meio às dunas, cerca de 200 metros fora da estrada.

