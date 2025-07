Ouça em primeira mão música que vai embalar novo carro alegórico da Oktoberfest Blumenau 2025 Kochkäsewagen, o ‘carro do queijo’ venceu disputa e será a nova atração da Oktoberfest Blumenau ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 02h16 (Atualizado em 12/07/2025 - 02h16 ) twitter

O grupo Kochkäsewagen, nova atração dos desfiles da Oktoberfest Blumenau, lançou sua música inédita com exclusividade no Balanço Geral, da NDTV RECORD, no início da tarde desta sexta-feira (11). Caso a montagem do carro seja concluída dentro do cronograma, a estreia está prevista já para a edição deste ano do evento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades da Oktoberfest!

