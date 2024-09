Pablo Marçal se torna aliado de candidatos em Santa Catarina Candidatos a prefeito em duas cidades catarinenses são do mesmo partido de Pablo Marçal e utilizam vídeos com o autoproclamado 'ex-... ND Mais|Do R7 07/09/2024 - 03h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 03h30 ) ‌



Pablo Marçal tem sido uma figura polêmica na campanha à prefeitura de São Paulo, a maior cidade do país. Aproveitando a onda, os candidatos às prefeituras de Jaraguá do Sul, Jaison Elert, e de Canoinhas, Samuel Lubke, utilizam a imagem do autointitulado “ex-coach” nas redes sociais para promover suas candidaturas.

