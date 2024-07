Padrinho se atrapalha em chá revelação e erra sexo do bebê; vídeo viraliza A mãe Mirian Moreira e pai Felipe Moraes passaram por uma surpresa em dobro ao saber do sexo do bebê que esperam em Pato Branco,... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 05h10 (Atualizado em 18/07/2024 - 05h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A mãe Mirian Moreira e pai Felipe Moraes passaram por uma surpresa em dobro ao saber do sexo do bebê que esperam em Pato Branco, no Paraná. O chá revelação mostrou que ela estaria grávida de uma menina, porém o padrinho da criança, que mora em Chapecó, Oeste de SC, se atrapalhou ao olhar o resultado do exame.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Lançamento: BYD Song Pro DM-i chega ao mercado catarinense como o SUV mais barato da categoria

• Vizinhos denunciam e polícia prende mulher por maus-tratos a cadela na Grande Florianópolis

• A mais pedida: Raimundos tem show confirmado em São José em novembro