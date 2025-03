Pai joga filho de ponte por não aceitar término com ex-companheira Assassinato ocorreu no dia aniversário do homem, em São Gabriel (RS); ele confessou à polícia que planejava fazer a ex-mulher 'se arrepender... ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 27/03/2025 - 00h25 ) twitter

Um homem de 40 anos jogou o filho de 5 anos de uma ponte no Rio Vacacaí, em São Gabriel (RS), na terça-feira (25). Tiago Ricardo Felber cometeu o crime no dia do próprio aniversário e confessou à polícia que agiu por não aceitar o término com a mãe da criança.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes desse trágico acontecimento.

