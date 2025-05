Paixão e Rally: Luís Tedesco fala sobre carreira, desafios e projeta etapa do Sul-americano Único competidor a participar de todas as etapas da competição, piloto Luís Tedesco acumula troféus e experiências no Rally pelo mundo... ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 18h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 18h36 ) twitter

O piloto Luís Tedesco, gaúcho radicado em Florianópolis desde 1978 é uma das maiores referências no automobilismo do país. Aos 61 anos, Luís coleciona sete títulos sul-americanos, 16 títulos brasileiros, além de diversas conquistas individuais na categoria e há 12 anos representa a marca Fiat no país. Com experiência de sobra, o piloto agora se prepara para mais um desafio: de 22 a 25 de maio Luiz estará presente na Etapa Rally de Erechim, sendo o único competidor que participou de todas as edições do evento.

Para saber mais sobre a trajetória e os desafios de Luís Tedesco, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

