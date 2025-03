Para reduzir preço dos alimentos, governo zera imposto de itens da cesta básica; veja quais Medidas anunciadas fazem parte de um pacote do Governo Federal para reduzir os gastos do consumidor; alimentos e bebidas foram os itens... ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 01h05 (Atualizado em 07/03/2025 - 01h05 ) twitter

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (6) que vai zerar os impostos federais sobre os itens da cesta básica como forma de conter o preço dos alimentos. Além disso, o Executivo vai cortar a tarifa de importação sobre alguns itens, como carne, café, açúcar, milho e azeite de oliva.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as medidas anunciadas!

