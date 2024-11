Parada de Natal: shopping levará Papai Noel e apresentações musicais aos bairros de Joinville Parada de Natal: shopping levará Papai Noel e apresentações musicais aos bairros de Joinville ND Mais|Do R7 22/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 22/11/2024 - 15h49 ) twitter

DCIM\103MEDIA\DJI_0401.JPG

Um caminhão todo decorado e com muita música natalina percorerrá todas as regiões de Joinville, no Norte catarinense, entre os dias 25 e 28 de novembro. A tradicional Parada de Natal do Shopping Mueller proporcionará à comunidade um encontro especial com o Papai Noel, além de diversas atrações para toda a família.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

