ND Mais |Do R7

Parlamentares catarinenses e o sistema dos cartórios: o que está em jogo? Nas últimas semanas a série de reportagens ‘Raio-x dos Cartórios’, veiculada em todas as plataformas do Grupo ND, explorou o funcionamento...

‌



A+

A-

Nas últimas semanas a série de reportagens ‘Raio-x dos Cartórios’, veiculada em todas as plataformas do Grupo ND, explorou o funcionamento dos cartórios e da profissão que tem a maior média salarial do país. O tema repercute entre lideranças, entidades e principalmente os cidadãos, maiores afetados quando se trata de valores elevados nos emolumentos e excessos de burocracia para serviços obrigatórios.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Parlamentares catarinenses não têm projetos para mudar o sistema dos cartórios

• Matrículas para os cursos técnicos do CaTec terminam nesta quarta-feira em SC

• Como agia o falso agenciador de modelos preso por pornografia infantojuvenil em SC