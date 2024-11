Parque onde jovem de SC morreu após salto radical estava interditado, afirma prefeitura Parque onde jovem de SC morreu após salto radical estava interditado, afirma prefeitura ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 04/11/2024 - 20h29 ) twitter

Parque onde jovem de SC morreu após salto radical estava interditado, afirma prefeitura

O Parque Ecológico Lagoa Azul, onde uma turista de Santa Catarina morreu após um salto de rope jump, estava interditado e operava sem diversas licenças, de acordo com a Prefeitura de Campo Magro, no Paraná. A jovem de 24 anos, que saiu de excursão particular de Joinville, se chocou contra pedras e morreu no local, segundo a Polícia Civil, que já instaurou um inquérito para investigar o caso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

