Participe da Olimpíada de Física 2024 e descubra o mundo da ciência Estudantes do 8º e 9º ano têm até 12 de setembro para se inscrever em uma das principais competições de Física do país ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 20h42 (Atualizado em 11/09/2024 - 20h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Estão abertas as inscrições para a edição 2024 da OLITEF (Olimpíada de Física do Ensino Fundamental). O evento, que é voltado para estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, tem como objetivo incentivar o estudo da Física e despertar o interesse pela ciência desde cedo. As inscrições podem ser feitas até amanhã (12/09), diretamente pelo site oficial da competição.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Inscrições abertas para a Olimpíada de Física do Ensino Fundamental 2024

• 34 anos do Código de Defesa do Consumidor: veja como acessar os serviços do Procon-SC

• Alencar Mendes fala sobre novas pontes e a mobilidade urbana de Caçador