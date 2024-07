Parto Inusitado: Bebê Nasce a Caminho do Hospital em Chapecó Uma mulher deu à luz ao filho no caminho para o HRO (Hospital Regional do Oeste) em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O Samu auxiliou... ND Mais|Do R7 30/07/2024 - 12h44 (Atualizado em 30/07/2024 - 12h44 ) ‌



Uma mulher deu à luz ao filho no caminho para o HRO (Hospital Regional do Oeste) em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O Samu auxiliou a gestante no parto, na noite de segunda-feira (29).

