Patrimônio: imagens históricas revelam como era o Moinho Joinville e o porto da cidade O Moinho Joinville foi uma indústria de farinha de trigo que teve suas operações de 1913 a 2013 ND Mais|Do R7 31/05/2025 - 20h57 (Atualizado em 31/05/2025 - 20h57 )

Se tem um monumento emblemático na paisagem joinvilense, esse é o Moinho Joinville. Muito antes de abrigar uma escola, o prédio imponente do bairro Bucarein movimentava a economia com a produção do trigo moído e a movimentação do Porto de Joinville. O Moinho, hoje patrimônio da cidade, guarda mais de um século de história.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a história fascinante do Moinho Joinville!

Leia Mais em ND Mais:

