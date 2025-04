Paysandu x Chapecoense: onde assistir ao vivo, escalações e horário Chapecoense tenta pontuar pela primeira vez na Série B diante do Paysandu, fora de casa, nesta quarta-feira (16) ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 23h26 (Atualizado em 16/04/2025 - 23h26 ) twitter

Paysandu e Chapecoense enfrentam na noite desta quarta-feira (16) em duelo válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no estádio Mangueirão, em Belém (PA), a partir das 20h (de Brasília). O Verdão vem de um péssimo início de Série B, com duas derrotas (para CRB e Coritiba), nas duas primeiras partidas da competição.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a partida e as escalações!

