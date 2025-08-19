Pequena cidade com 13 km de orla vira aposta para quem foge do custo alto em SC Com menos de 18 mil habitantes, pequena cidade com praia no Litoral Sul oferece 13 km de orla e se destaca pelo crescimento imobiliário... ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 19/08/2025 - 06h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A cerca de 25 km de Criciúma, uma das maiores cidades do estado, o município de Balneário Rincão vem se destacando nos últimos anos pelo baixo custo de moradia, pela alta qualidade de vida e pelo desenvolvimento educacional.

Para saber mais sobre as vantagens de viver em Balneário Rincão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Mãe de criança morta com sinais de violência em Florianópolis é solta; padrasto segue preso

Fim do frio? Novo ciclone se forma e ameaça SC com temporais e variações bruscas na temperatura

Para encostar no G-4: onde assistir ao vivo Athletic x Criciúma pela Série B