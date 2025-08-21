Pequena cidade, dona da maior orla de SC, oferece conforto e qualidade de vida junto ao mar
Com uma orla de 23 km de extensão, baixo custo de vida e belas paisagens, Balneário Gaivota se firma como destino de moradia e turismo...
Conhecida por possuir a maior orla de Santa Catarina, com 23 km de extensão, a pequena cidade de Balneário Gaivota vem se destacando nos últimos anos pelo baixo custo de moradia, pela alta qualidade de vida e pelas belas paisagens naturais. Localizada no Litoral Sul de Santa Catarina, a cerca de 74,5 km de Criciúma, o município atraiu mais de 50% de novos moradores apenas nos últimos cinco anos, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Para saber mais sobre essa encantadora cidade e suas belezas naturais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
