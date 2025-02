Perigo potencial: ciclone traz novo risco de tempo severo em Santa Catarina no início da semana A formação de um ciclone extratropical deve causar chuvas intensas e rajadas de vento acima dos 60 km/h em Santa Catarina ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 09h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 09h27 ) twitter

A partir desta segunda-feira (20), a formação de um ciclone extratropical trará uma intensa mudança de tempo para a Região Sul do Brasil. O evento está associado à atuação de uma frente fria, que deve causar chuvas fortes e novas tempestades severas em Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os riscos e previsões do ciclone.

