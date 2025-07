Pesca subaquática: manezinho está garantido no campeonato mundial da modalidade Manezinho Juca, da Barra da Lagoa, tem vaga confirmada para representar o Brasil no Campeonato Mundial de pesca subaquática ND Mais|Do R7 31/07/2025 - 19h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h18 ) twitter

A pesca é tradicional no litoral catarinense, está na nossa história ter o peixe como alimento. Pescar pode ser uma diversão quando feita em família, uma profissão como os pescadores tradicionais fazem e também competição, que é o caso do manezinho Juca na pesca subaquática. Erli Álvaro Martins Júnior, mais conhecido como Juca, é natural da Barra da Lagoa, em Florianópolis, e está com vaga garantida para representar o Brasil no mundial da modalidade no mês de novembro em São Francisco do Sul.

