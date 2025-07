Pesquisa aponta bairros de Criciúma ideais para empreender; veja setores com maior demanda Relatório do Sebrae detalha lacunas de serviços em bairros da cidade do Sul de SC e as maiores tendências consumistas da população... ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 20h36 (Atualizado em 01/07/2025 - 20h36 ) twitter

Uma pesquisa detalhada sobre o comportamento de consumo da população de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, indica onde estão as principais oportunidades para quem deseja empreender no município. O levantamento foi realizado pelo Sebrae/SC em cinco bairros da cidade.

