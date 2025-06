Piloto que salvou avião onde estava Lívia Andrade tem 23 anos e se formou há três A profissional explicou a falha que ocorreu na aeronave e que seguiu os protocolos de segurança antes de fazer o pouso de emergência... ND Mais|Do R7 01/06/2025 - 12h36 (Atualizado em 01/06/2025 - 12h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A piloto Nayane Porto, de apenas 23 anos, foi a comandante de voo responsável por realizar o pouso de emergência do avião comercial no qual estava a apresentadora Lívia Andrade, na quinta-feira (29). Segundo a comandante, o avião saiu de Goiás com destino a São Paulo e apresentou falha “na indicação do abaixamento do trem de pouso” na fase de aproximação no Aeroporto Campo de Marte, na capital paulista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre a heroica ação da piloto Nayane Porto!

Leia Mais em ND Mais:

Resultado da Quina 6744, 31/05: confira os números sorteados

Resultado da Lotofácil n° 3406 de hoje, 31/05: confira os números

Resultado da +Milionária 255 de hoje, 31/05: confira os números