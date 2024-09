Playoffs da Liga Nacional: catarinenses se destacam Primeira fase da Liga Nacional chega ao fim com o JEC Futsal na liderança; confrontos das oitavas de final estão definidos ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 19h21 (Atualizado em 09/09/2024 - 19h21 ) ‌



A primeira fase da Liga Nacional terminou no sábado (7) com o JEC Futsal ficando na liderança ao derrotar o Sorocaba no Centreventos Cau Hansen. Mas, além do Tricolor, outros dois catarinenses avançaram aos playoffs.

