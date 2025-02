Polícia apreende uma tonelada de maconha após perseguição na divisa de SC Motorista fugiu a pé, após perseguição e não foi localizado; polícias do RS e SC trabalharam em ação conjunta que resultou na apreensão... ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 16h08 (Atualizado em 28/02/2025 - 16h08 ) twitter

Uma ação conjunta entre a Brigada Militar do Rio Grande do Sul e a Polícia Militar de Santa Catarina resultou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha no município de Iraí, no norte do estado gaúcho, município que faz divisa com Palmitos, no Oeste de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa operação impressionante!

