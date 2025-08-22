Logo R7.com
Polícia Civil segue rastro digital e recupera Playstation 5 furtado em SC

Na manhã desta quinta-feira (21), policiais civis localizaram o eletrônico

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A Polícia Civil recuperou um videogame furtado em Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina. Na manhã desta quinta-feira (21), policiais civis localizaram o eletrônico no Oeste de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre como a tecnologia ajudou na recuperação do aparelho!

