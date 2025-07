Polícia conclui que cunhado foi mandante da morte de empresária em SC por herança Cristiane Bittencourt Souza, de 44 anos, foi morta com um tiro na cabeça, no dia 22 de abril, em Tubarão; marido estava com ela e sobreviveu... ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 15/07/2025 - 00h37 ) twitter

A Polícia Civil concluiu as investigações sobre o assassinato da empresária de Tubarão, Cristiane Bittencourt Souza, de 44 anos, no dia 22 de abril deste ano. O mandante seria o cunhado da vítima, que contou com outras três pessoas para a execução do crime.

Saiba mais sobre os detalhes dessa investigação e os desdobramentos do caso no nosso parceiro ND Mais.

