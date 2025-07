Polícia indicia prefeito de Garopaba por ‘liderar’ fraudes em licitações municipais Conforme relatório final da investigação, Júnior de Abreu Bento liderava organização criminosa formada dentro da administração municipal... ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 08h56 (Atualizado em 02/07/2025 - 08h56 ) twitter

O prefeito de Garopaba, Júnior de Abreu Bento (Progressistas), foi indiciado pela Polícia Civil de Santa Catarina por liderar o esquema de fraude em licitações para obras no município. Conforme o inquérito policial, remetido ao Poder Judiciário no dia 27 de junho, o esquema teria sido “ajustado previamente” por Júnior e o proprietário da empresa que sairia vencedora da licitação, mas que executaria apenas uma parte do serviço.

Para saber mais sobre os detalhes desse caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

