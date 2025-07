Ponte ‘curva’ de R$ 25,9 milhões começa a sair do papel em Joinville Ponte ligará os bairros Fátima e Guanabara e deve ser concluída em até 18 meses ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 03h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 03h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A construção da ponte Anêmonas, que ligará os bairros Fátima e Guanabara, em Joinville, terá início oficialmente nesta quarta-feira (9), às 9h30, com a assinatura da ordem de serviço na Galeria dos Prefeitos. A obra faz parte do Projeto Viva Cidade 2 e será financiada por recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Com cerca de 200 metros de extensão e 14 metros de largura, a nova estrutura contará com duas pistas de rolamento, ciclovias e calçadas em ambos os lados.

Para mais detalhes sobre essa importante obra que promete transformar a mobilidade em Joinville, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Avaí tem nova baixa por suspensão para enfrentar o Athletic-MG

Após cinco meses parado, Arcanjo 03 volta a voar em Blumenau com turbina francesa

Ateliê Solidário: Itajaí recebe pela primeira vez a ação da Campanha do Agasalho