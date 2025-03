Por que Daniel Alves foi absolvido por unanimidade da acusação de estupro na Espanha? Decisão do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anulou a condenação de Daniel Alves a quatro anos e seis meses de prisão por estuprar... ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 28/03/2025 - 13h46 ) twitter

Tribunal Superior de Justiça da Catalunha determinou, em decisão unânime nesta sexta-feira (28), a anulação da condenação de Daniel Alves por estupro. Acusado de agredir sexualmente uma jovem em 2022, o ex-jogador brasileiro havia sido condenado em fevereiro de 2024 na Espanha.

