Porsches, lanchas e relógios de grife: como vivia integrante do PCC que ordenou execução em SC

O suspeito de ter ordenado o assassinato do empresário Leonardo Siemann, morto com 18 tiros em frente a uma academia em Balneário Camboriú, vivia uma vida de luxo até ser preso pela Polícia Civil de Alagoas no último dia 19. Suposto integrante do PCC, o homem de 49 anos já foi apontado como um dos maiores líderes de facção criminosa no Nordeste. Segundo as investigações, ele comandava um esquema criminoso de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

