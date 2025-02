PPP da iluminação pública de Joinville tem vencedor definido em leilão histórico Consórcio QLuz Joinville foi o ganhador do leilão, que ocorreu na B3, a bolsa de valores de São Paulo; contrato para investimentos... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 19h26 (Atualizado em 11/02/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O leilão histórico da PPP da iluminação pública de Joinville definiu, no início da tarde desta terça-feira (11), o consórcio que deverá operar o serviço na cidade pelos próximos 22 anos. Com um desconto de 30,50% na contraprestação mensal, o consórcio QLuz Joinville foi o vencedor da disputa.

Saiba mais sobre essa importante conquista para a cidade e os detalhes do leilão no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Praia Brava, em Itajaí, ganhará maior spa residencial do Brasil; ‘a 150 metros da praia’

Ex-gerente de posto de combustível desvia R$ 2,2 milhões e se torna alvo da polícia em SC

Quem é professor que morreu em grave acidente na BR-280 em SC