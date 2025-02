Praga da China surge no Brasil e ameaça se espalhar; entenda A praga da China no Brasil alerta para o risco de disseminação do percevejo-de-pintas-amarelas ND Mais|Do R7 26/01/2025 - 16h46 (Atualizado em 26/01/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma praga da China surge no Brasil e está preocupando especialistas, no litoral paulista. O percevejo-de-pintas-amarelas é considerado uma praga na Ásia e já foi registrado 22 vezes na Baixada Santista.

Para entender melhor os riscos e as implicações dessa praga, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Muita gente caiu’, conta passageiro após acidente com ônibus rumo ao Beto Carrero

Marcelo Laurindo, fundador de escola de samba de SC, morre aos 54 anos

Motorista recebe R$ 131 milhões por engano, devolve quantia e cobra recompensa por honestidade