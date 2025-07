Praia Brava: lugar onde já trocaram terreno por moto é hoje reduto de imóveis milionários em SC Perto de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Praia Brava alavanca média do preço do metro quadrado em Itajaí, considerado um dos... ND Mais|Do R7 07/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Há menos de 20 anos, era possível trocar um terreno na Praia Brava, em Itajaí, por uma motocicleta. O bairro é crucial para que hoje a cidade ocupe a quarta posição no ranking da FipeZap do metro quadrado mais caro do Brasil, com média de R$ 12.355. Segundo levantamento da consultoria Brain Inteligência Estratégica, o metro quadrado na região nobre gira em torno de R$ 33 mil, e há imóveis à venda por mais de R$ 20 milhões. A valorização da região chegou a 90% nos últimos cinco anos, de acordo com a FipeZap.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a transformação impressionante da Praia Brava!

Leia Mais em ND Mais:

Livro póstumo revela jornada de escritora de SC que viveu ‘fora da curva’ com doença rara

Férias prometem movimentar 42 mil passageiros no Aeroporto de Joinville

Câmera flagra desabamento de laje com caixa d’água em prédio de SC