Praia da Tereza: o que fazer no ‘paraíso escondido’ de SC com águas cristalinas?
Com cerca de 300 metros de orla, praia em Laguna une tranquilidade cercada de costões rochosos e vegetação nativa
Localizada no Litoral Sul de Santa Catarina, em Laguna, a Praia da Tereza é um dos pontos turísticos mais atrativos da região. Ainda pouco conhecida por muitos visitantes, o lugar se tornou destino certo para surfistas, moradores e turistas que buscam tranquilidade longe da agitação do dia a dia.
Consulte no nosso parceiro ND Mais e descubra todas as atrações que a Praia da Tereza tem a oferecer!
Leia Mais em ND Mais:
