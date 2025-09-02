Praia da Tereza: o que fazer no ‘paraíso escondido’ de SC com águas cristalinas? Com cerca de 300 metros de orla, praia em Laguna une tranquilidade cercada de costões rochosos e vegetação nativa ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 06h17 (Atualizado em 02/09/2025 - 06h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Localizada no Litoral Sul de Santa Catarina, em Laguna, a Praia da Tereza é um dos pontos turísticos mais atrativos da região. Ainda pouco conhecida por muitos visitantes, o lugar se tornou destino certo para surfistas, moradores e turistas que buscam tranquilidade longe da agitação do dia a dia.

Consulte no nosso parceiro ND Mais e descubra todas as atrações que a Praia da Tereza tem a oferecer!

Leia Mais em ND Mais:

R$ 14 mil o m²: edifício de luxo no estilo serrano em SC é vendido inteiro antes da obra

Vídeos mostram momento em que mergulhadores localizam carga milionária de cocaína em SC

Mulher é presa suspeita de tentar matar o marido com garrafa de vidro em Itajaí