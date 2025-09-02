Logo R7.com
Praia da Tereza: o que fazer no ‘paraíso escondido’ de SC com águas cristalinas?

Com cerca de 300 metros de orla, praia em Laguna une tranquilidade cercada de costões rochosos e vegetação nativa

ND Mais|Do R7

Localizada no Litoral Sul de Santa Catarina, em Laguna, a Praia da Tereza é um dos pontos turísticos mais atrativos da região. Ainda pouco conhecida por muitos visitantes, o lugar se tornou destino certo para surfistas, moradores e turistas que buscam tranquilidade longe da agitação do dia a dia.

Consulte no nosso parceiro ND Mais e descubra todas as atrações que a Praia da Tereza tem a oferecer!

