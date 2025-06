Praia do Moçambique recebe título de Reserva Nacional de Surf com evento gratuito Nomeação será realizada neste domingo (8), em evento com atividades esportivas, culturais e apresentações musicais ND Mais|Do R7 08/06/2025 - 08h55 (Atualizado em 08/06/2025 - 08h55 ) twitter

ND Mais

A Praia do Moçambique, localizada no leste de Florianópolis, vai receber oficialmente o título de Reserva Nacional de Surf. A nomeação vai ocorrer no domingo (8), Dia Mundial dos Oceanos, em evento aberto ao público.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa celebração!

