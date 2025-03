Praia do Pinho será limpa após notificação de empresa, em Balneário Camboriú Famosa pela prática de naturalismo, praia do Pinho receberá limpeza constante após notificação da empresa responsável, em Balneário... ND Mais|Do R7 26/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 17h26 ) twitter

A praia do Pinho de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, é reconhecida pela prática de naturalismo, mas também, pelo acúmulo de lixo na restinga, motivo de reclamação de moradores e visitantes da região.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as ações de limpeza e a importância da preservação ambiental na região!

